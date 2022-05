Stiri pe aceeasi tema

- Politologul Cristian Pirvulescu este de parere ca Rusia se afla in unul dintre cele mai negre scenarii privind razboiul din Ucraina. Cristian Pirvulescu considera ca Rusia este din ce in ce mai izolata in condițiile sancțiunilor in creștere. Chiar și China, stat prieten cu Rusia, a decis sa nu mai colaboreze…

- Statele occidentale vor anunta joi „noi sanctiuni impotriva Rusiei si intarirea” celor care exista deja, a anuntat marti consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza AFP si DPA. Presedintele american, care va participa joi…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat țarile occidentale ca razboiul nu se va opri cu Ucraina, ci atacul asupra libertaților se va resfrange la nivel global. In timpul unui interviu acordat luni lui David Muir de la ABC World News Tonight, Zelenski a vorbit din nou despre importanța…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut in aceasta seara o intervenție televizata și a declarat ca neonaziștii ucraineni folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei, dar a sustinut ca aceasta se desfasoara “conform planului”. Participand la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei,…

- Banca Mondiala anunța suspendarea imediata a tuturor programelor de ajutor din Rusia si Belarus, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, potrivit AFP. “In urma invaziei ruse a Ucrainei si a ostilitatilor impotriva poporului ucrainean, grupul Bancii Mondiale si-a incetat toate…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat, marți seara, ca fortele americane americane ”nu merg in Europa pentru a lupta in Ucraina, ci pentru a-i apara pe aliatii din NATO”. El a promis ca presedintele rus Vladimir Putin va plati pe termen lung chiar și daca va obtine avantaje pe campul de lupta din…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri militarilor ucraineni „sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodmir Zelenski si anturajul sau, pe care i-a calificat drept „neonazisti si drogati”, potrivit The Guardian.Adresandu-se armatei ucrainene intr-o declarație televizata…

- Catalin Drula, președintele USR, a transmis joi dimineața un mesaj de susținere a poporului ucrainean in contextul agresiunii armate la care a supus de joi dimineața. „Alaturi de Ucraina. Pentru libertate in Europa. Vladimir Putin a inceput in aceasta noapte un razboi nelegitim și crud. Este o agresiune…