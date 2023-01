Stiri pe aceeasi tema

- Senzatia provocarilor tehnologice din aceste zile este ChatGPT, „robotelul" lansat de compania de inteligenta artificiala OpenAI la sfarsitul anului. In primele cinci zile de la lansare, ChatGPT a adunat un milion de utilizatori, atrasi de abilitatile sale conversationale si de editare de text si starneste…

- Gigantul american Microsoft lucreaza la integrarea sistemului de inteligenta artificiala folosit de ChatGPT in Bing, conform surselor din cadrul companiei citate de The Information. ChatGPT este un chatbot dezvoltat de OpenAI si disponibil pentru public de la finele lunii noiembrie. Acesta este capabil…

- Tanarul programator Andrei Sonea impreuna cu echipa sa a creat un portal care vine in ajutorul barladenilor cu pagini interactive create automatizat cu ajutorul inteligenței artificiale. "Barlad.NET nu este doar site web, este un adevarat proiect dedicat viitorului acestui mic oraș, o platforma creata…

- ”Limitless Agency, una dintre principalele companii din marketing digital din Romania, lider de piata in tehnologie de marketing si servicii PPC si SEO, anunta o cifra de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro in acest an si planuieste extinderea pe primele piete externe, in SUA si in Marea Britanie,…

- ”In weekendul 11-13 noiembrie, in care au avut loc cele mai intense campanii de Black Friday 2022, magazinele online au inregistrat venituri in valoare de aproape 21 milioane de euro, in usoara crestere, cu 1,5%, fata de perioada similara de anul trecut”, arata datele Limitless Agency, una dintre cele…

- In weekendul 11-13 noiembrie, in care au avut loc cele mai intense campanii de Black Friday 2022 , magazinele online au inregistrat venituri in valoare de aproape 21 milioane de euro, in ușoara creștere, cu 1,5%, fața de perioada similara de anul trecut, arata datele Limitless Agency, una dintre cele…

- Cel mai scump televizor vandut in weekendul trecut, cand a avut loc principalul eveniment de Black Friday la retailerii din Romania, a costat 148.783 euro, conform datelor Limitless Agency. Probabil este vorba de un sistem home-cinema, care include un ecran pretabil pentru o camera dedicata vizionarii…

- Procentul celor care cumpara online a crescut anul acesta, aproape jumatate dintre romani (47%) facand cea mai recenta achizitie online, fata de 41% in 2021, conform celui mai recent studiu Google "Smart Shopper", care analizeaza obiceiurile de cumparare in Romania. Fii la curent cu cele mai…