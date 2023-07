Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Savu, fost ofițer SRI și fost senator PSD, afirma ca a fost ținta unei tentative de omor, dupa ce a participat la o emisiune de televiziune. Daniel Savu este participant constant, ca invitat, la emisiuni ale postului Romania Tv. In seara de 20 iulie 2023, Savu a ieșit de la o emisiune pe care…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, spune, luni, ca ministrul Culturii, Raluca Turcan, este cea care, atunci cand a fost ministru al Muncii, a avizat azile ale groazei și ar trebui sa faca un pas in spate, dupa modelul Gabrielei Firea și a lui Marius Budai, informeaza Mediafax.Raluca Turcan…

- Gabriela Firea a demisionat vineri din functia de ministru al Familiei, in urma unei intalniri cu premierul Marcel Ciolacu. Demisia vine in contextul acuzatiilor din scandalul centrelor in care batrani si persoane cu dizabilitati erau supusi unor tratamente inumane. Demisia are loc la o zi dupa cea…

- Ștefan Godei, patronul azilelor groazei, a fost angajat de Gabriela Firea la cabinetul de senator in perioada ianuarie 2021 – februarie 2023, potrivit unui document oficial consultat de G4Media . Potrivit Digi24 , Ștefan Godei a lucrat și alte firme și instituții conduse din subordinea lui Gabriela…

- Știrea zilei este demisia lui Marius Budai din funcția de Ministru al Muncii dupa scandalul azilelor groazei. Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Cozmin Gușa, analist politic, a comentat plecarea din funcție a unuia dintre vinovații ororilor din azilele de batrani din București, explicand ce ar trebui…

- Mai multe centre de batrani din Voluntari sunt vizate de percheziții, azi, 4 iulie, a anunțat Poliția Romana și DIICOT, intr-un comunicat in care precizeaza ca 26 de suspecți urmeaza sa fie aduși la audieri. Situația din aceste centre de batrani a fost dezvaluita, incepand din luna februarie, de publicațiile…