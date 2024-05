Stiri pe aceeasi tema

- DEBUT… Primul sondaj de opinie facut de o asociație apolitica din județ arata ca la Vaslui, dupa prima saptamana de campanie, chiar daca exista o polarizare a votului, 32,6% din cei care voteaza sigur pe 9 iunie, nu s-au decis pe cine pun ștampila de vot. Practic, nedecișii au in total voturile cu care…

- LA COADA… Inchiderea marilor fabrici din județ și neinlocuirea lor cu alte companii reprezentative, precum și lipsa promovarii Vasluiului pentru atragerea de noi investitori intr-un județ care a furnizat de-a lungul timpului forța de munca bine calificata au condus la situația in care cel mai mare angajator…

- CONTROL… Este ancheta la Scoala de Arte „N. N. Tonitza” din Barlad, acolo unde mai multi profesori au cerut demiterea directoarei. Inspectoratul Scolar Judetean a trimis o comisie de audit care efectueaza cercetari, iar luni, pe 22 aprilie, se va lua o decizie in ceea ce o priveste pe directoarea Ramona…

- DOLIU… Veste trista pentru cultura vasluiana: scriitoarea Liliana Elena Muștiuc a incetat din viața la varsta de 63 ani. Aceasta va fi condusa pe ultimul drum astazi, 13 aprilie. Inmormantarea va avea loc la Cimitirul Eternitatea, ora 13:00. „Astazi e un moment in care ne amintim cu zambetul pe buze…

- INVITATIE… Muzeul „Vasile Parvan” are privilegiul de a organiza o interesanta si inedita intalnire cu binecunoscutul artist Dragos Patrascu, membru titular al U.A.P. din Romania, filiala Iasi, din anul 1990, cu un palmares de invidiat, cuprinzand, printre altele, o multime de expozitii internationale.…

- ATAC… Un polițist din cadrul Postului de Poliție Banca a ajuns in stare grava la spitalul din Barlad, dupa ce a fost mușcat de un caine chiar in timp ce se afla in timpul serviciului. Animalul, rasa ciobanesc caucazian, se afla in proprietatea unei societați comerciale, care are gard langa postul de…

- INCONSTIENT… Este „performanta” la care a ajuns un barbat de 43 de ani, din comuna Dobrovat, oprit pe un drum din comuna Tacuta de un echipaj de politie. Acesta conducea un motociclu, iar verificarile ulterioare, care au privit starea barbatului, au scos la iveala realitati care mai de care mai grave.…

- NEATENȚI… Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, in fața Centrului de afaceri situat la ieșirea din municipiul Vaslui, catre Barlad. Vinovat de producerea accidentului a fost un șofer neatent care nu a acordat prioritate la ieșirea din varianta, in șoseaua principala. Din fericire, in urma accidentului,…