- Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), a solicitat miercuri prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, ca restaurantele sa fie deschise la interior, indiferent de rata de incidența, informeaza Agerpres . Prezent la intrevederea avuta de…

- Reprezentanți din industria HoReCa au organizat marți, 16 februarie, in Centrul Vechi din București, un nou protest fața de condițiile impuse de autoritați pentru limitarea epidemiei de coronavirus. Cateva zeci de persoane au fost prezente la acțiune. „120.000 de euro pe an, pierdere medie pe fiecare…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, si-a dat acordul pentru alocarea sumei de 2,5 miliarde de lei pentru sprijinirea operatorilor din industria turismului, a declarat, luni, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Daniel…

- Guvernul pregateste adoptarea unei ordonante de urgenta prin care vor fi eliminate o serie de sporuri, subventii si indemnizatii acordate angajatilor din sectorul bugetar. Potrivit surselor guvernamentale prin aceasta OUG ar fi vizata eliminarea voucherelor de vacanta, masura prin care s-ar face economii…

- Reprezentanții Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) au anunțat ca asociația a initiat procedura legala pentru a da in judecata autoritatile pentru restrictionarea activitatii si lipsa despagubirilor, precizeaza forbes.ro . „HORA a initiat procedura legala prin care…

- Industria turismului trebuie sa beneficieze de despagubiri in regim de urgenta si orice inchidere a activitatii in HoReCA face si mai grea restartarea si arunca si mai multi angajati in somaj si operatori in faliment, a declarat miercuri presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor…

- Patronatele din domeniul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) nu isi vor obliga angajatii sa se vaccineze, insa le vor explica faptul ca vaccinarea grabeste revenirea la viata normala, a declarat luni Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania…

