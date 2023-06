Stiri pe aceeasi tema

- Fostul adjunct al Avocatului Poporului, Daniel Iovanescu, a depus o plangere impotriva decizie de revocare din funcție. Iovanescu Daniel a motivat ca solicitarea a fost neintemeiata, acuzand-o pe Renate Weber de „harțuire morala”.

- Raportul Comisiilor juridice privind solicitarea de revocare a lui Daniel Iovanescu din functia de adjunct al Avocatului Poporului a fost aprobat, marti seara, de Birourile Reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului.Birourile Reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au discutat, marti seara,…

- Timp de noua ani, un fost ofiter SIE a fost mana dreapta a lui Renate Weber, cea care ocupa din 2019 functia de Avocat al Poporului: Daniel Iovanescu a fost consilierul ei, la Parlamentul European, din 2014 in 2019, iar din 2019 a avut diferite functii la institutia Avocatului Poporului. In noiembrie…

- Cerere neobișnuita din partea Avocatului Poporului, Renate Weber. Aceasta a solicitat birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului revocarea din functie a lui Daniel Iovanescu, adjunct al Avocatului Poporului in domeniul prevenirea torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime,…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au analizat, joi, o scrisoare din partea Avocatului Poporului, Renate Weber, prin care solicita revocarea din functie a lui Daniel Iovanescu, adjunct al Avocatului Poporului in domeniul prevenirea torturii si a altor pedepse ori tratamente cu…

- "Eu nu mai sunt in politica de 8 ani. (...) Eu am fost intrebat, m-am analizat, am avut o discutie acasa si mi-am asumat aceasta responsabilitate. Cred ca competentele, aptitudinile mele - si stiti foarte bine ca si in Parlament am colaborat cu toate partidele politice - imi permit sa pot sa gasesc…

- De asemenea, Sorin Bumb si Cornelia Sulger au fost numiti in cele doua functii vacante de membru in Comitetul de reglementare al ANRE. Bumb a primit 260 de voturi „pentru” si 80 „impotriva”, iar Cornelia Sulger a avut 244 de voturi „pentru” si 96 de voturi „impotriva”. Votul a fost secret cu bile. Senatorul…

- MApN a solicitat Parlamentului aprobarea pentru achizitionarea mai multor echipamente militare pentru Fortele Aeriene si cele Terestre, noteaza News.ro. Birourile reunite permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis, marti, trimiterea la comisii de aparare ale celor doua Camere a solicitarii…