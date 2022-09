Stiri pe aceeasi tema

- Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, vrea sa impresioneze cu calculele sale matematice și ne spune ca dublarea locurilor de parcare inseamna bugetul de investiții al Capitalei pe 6 ani. Poate o fi bun la matematica, dar in ceea ce privește administrația publica… Sunt mari semne de intrebare dupa asemenea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a restrans astazi numarul judetelor ce se vor afla sub Codul galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ pana la ora 22:00.Potrivit ANM, pe parcursul zilei de luni, pana la ora 22:00, la munte, in Dobrogea, local…

- S-a dublat numarul de cazuri Covid in Romania, in ultimele 24 de ore inregistrandu-se 7658 de cazuri noi. Acest anunț a fost facut de Ministerul Sanatații in ziua de marți, 19 iulie 2022, deci se refera la intervalul luni – marți. Dintre cazurile noi, cele mai multe (1524) sunt in municipiul Bucuresti.…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, le-a solicitat autoritatilor administratiei publice locale sa ia masuri de urgenta pentru cresterea numarului de persoane recenzate in București. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Capitalei, transmis, luni, Toni Grebla a cerut primariilor din Capitala sa infiinteze…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca apreciaza gestul de demnitate politica facut de Adrian Chesnoiu, iar performantele profesionale ale acestuia, ca ministru al Agriculturii, sunt dincolo de orice indoiala. „Apreciez gestul de demnitate politica facut de Adrian Ionut Chesnoiu, care a ales cea…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, va demisiona atat din functia detinuta in Guvern, nu insa si din Camera Deputatilor, dar le va cere colegilor sa voteze pentru ridicarea imunitatii parlamentare. Intr-o postare pe o rețea sociala, Adrian Chesnoiu spune ca este nevinovat, va demisiona și ii roaga…

- Un avertisment Ro-Alert, difuzat luni la amiaza, se refera la o ploaie torențiala, insoțita de grindina, in București. Ca și in alte situații, avertismentul a ajuns prin SMS, pe telefoanele mobile, dupa ce furtuna incepuse. Interesant este faptul ca, in timp ce in unele zone din Capitala este furtuna,…

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a constatat, joi, ca mandatul de primar al Sectorului 5 al lui Cristian Popescu-Piedone a incetat pe 12 mai, ca urmare a faptului ca a fost condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare in dosarul ‘Colectiv’. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Capitalei transmis, joi,…