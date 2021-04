Stiri pe aceeasi tema

- UiPath, prima companie romaneasca „unicorn”, a reușit sa vanda acțiuni peste intervalul de pret tintit cu ocazia Ofertei sale Publice Initiale (IPO) derulata la Bursa de la New York, strangand 1,34 de miliarde de dolari, scrie Reuters, citata de Agerpres.

- Daniel Dines, fondatorul UiPath - cel mai valoros start-up tech pornit din Romania, mai detine 110.653.498 de actiuni clasa B, respectiv 5% din cele 2,1 miliarde de actiuni emise de producatorul de roboti software, conform calculelor ZF realizate pe baza documentelor publicate in vederea listarii.…

- Producatorul de branzeturi Ferma cu Omenie din judetul Alba planuieste o investitie etapizata de 4,3 mil. euro in orasul Ocna Mures, prin care vizeaza o noua hala logistica pana in 2022 si o noua fabrica pana in 2025, a explicat Marius Bicu, general manager la Ferma cu Omenie, in cadrul emisiunii Investiti…

- "Impact Developer & Contractor a inregistrat in anul 2020 venituri din vanzarea proprietatilor imobiliare in valoare de 42,7 milioane euro, in crestere cu 29,4% fata de anul 2019, reprezentand din acest punct de vedere cel mai bun rezultat al dezvoltatorului, din ultimul deceniu. Intr-un an marcat de…

- Primele cinci fonduri de investiții din Romania au avut o performanța de 30% in ultimii trei ani pe Bursa de Valori din București (BVB), ceea ce inseamna o creștere de 10% pe an. "Daca ne uitam...

- Site-ul SpotMedia a intrebat autoritațile cați vulnerabili au reușit sa se vaccineze, dar nu a primit niciun raspuns. Jurnaliștii au mers la Buftea, județul Ilfov, și au vazut cum oameni care se prezinta din profesiile esențiale devin ”bolnavi cronici” cand sunt luați la intrebari. Reporterii au fost…

- ”Shell Commercial Road Transport va incepe sa opereze direct in Romania, incepand cu data de 1 aprilie 2021. O echipa de 57 de persoane va oferi suport clientilor B2B romani, din biroul situat in Bucuresti. Aceleasi servicii, care au fost furnizate in ultimii 15 ani printr-un agent local, vor fi acum…