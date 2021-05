Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Dines, CEO UiPath, companie evaluata la peste 35 miliarde dolari prin listarea la Bursa de la New York, este in discutie sa intre in afacerea One United Properties, conform unor surse de pe piata financiara citate de Ziarul Financiar, relateaza MEDIAFAX. In discutie este un pachet de…

- ​Șeful fondului de investiții Earlybird Digital East, care a avut de la început încredere în UiPath, a postat pe blogul sau o fotografie cu blocul din București în care își avea sediul actuala companie globala listata pe Bursa de la New York și a rememorat momentul în…

- UiPath, prima companie cu radacini romanesti care a ajuns pe Bursa din New York, a numit-o marți pe Bettina Koblick in functia de chief people officer (CPO). Andreea Baciu, CPO interimar al UiPath, va deveni primul chief culture officer (CCO) din cadrul companiei. Koblick ii va raporta direct…

- Un val de emoție publica genera, in urma cu doua zile, intaia listare la Bursa din New York (NYSE) a unei companii romanești „unicorn”, deja celebra UiPath, inființata in urma cu 16 ani de catre doi programatori romani, intr-un apartament din Delea Veche. Mai puțin cunoscut publicului larg, numele celui…

- Inca un roman a intrat in Topul Forbes al celor mai bogați oameni de pe planeta! Pe langa Ion Țiriac, anul acesta a fost inclus in topul bogaților și Daniel Dines, care și-a listat recent compania la Bursa de la New York, fiind singura companie romaneasca tranzacționata in SUA. Romanul care este mai…

- UiPath, prima companie romaneasca „unicorn”, a reușit sa vanda acțiuni peste intervalul de pret tintit cu ocazia Ofertei sale Publice Initiale (IPO) derulata la Bursa de la New York, strangand 1,34 de miliarde de dolari, scrie Reuters, citata de Agerpres.

- Producatorul de software UiPath, primul unicorn romanesc, a stabilit termenii pentru oferta sa publica initiala (IPO) la Bursa de la New York, operatiune in cadrul careia UiPath mizeaza pe o evaluare de aproximativ 26 de miliarde de dolari, transmit MarketWatch si Reuters. Compania care acum…

- Daniel Dines, fondatorul UiPath - cel mai valoros start-up tech pornit din Romania, mai detine 110.653.498 de actiuni clasa B, respectiv 5% din cele 2,1 miliarde de actiuni emise de producatorul de roboti software, conform calculelor ZF realizate pe baza documentelor publicate in vederea listarii.…