Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia a ajuns intr-o zona de platou si de acum va urma declinul acesteia daca politicile monetare si bugetare vor fi corespunzatoare, sustine presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu.

- In 2018, ultimul an pentru care exista date centralizate, 69.000 de copii americani au fost batuți "legal" de catre personalul școlar. O treime din aceste cazuri au fost in statul Mississippi, stat in care daca lovești cu nuiaua o pisica riști sa ajungi la inchisoare, dar poți face asta intr-o gradinița,…

- Romania nu se afla in situatia de a-si permite o scadere a veniturilor fiscal bugetare, in conditiile in care trebuie sa continue consolidarea deficitului bugetului public, a declarat miercuri presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. ASta in condițiile in care in presa s-a vehiculat o posibila…

- Marcel Ciolacu spune ca vrea supraimpozitarea companiilor cu venituri uriașe. In schimb, munca ar trebui sa fie taxata mai puțin, ca in țarile mai dezvoltate. Totuși, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, il contrazice pe Marcel Ciolacu și spune ca Romania nu are posibilitatea bugetara de…

- Romania nu se afla in situatia de a-si permite o scadere a veniturilor fiscal bugetare, in conditiile in care trebuie sa continue consolidarea deficitului bugetului public, arata Daniel Daianu.

- Romania poate evita o recesiune in anul ce vine, dar cresterea PIB va fi mult mai mica - probabil intre 1,5-2,5%, considera presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Consiliul Fiscal, condus de un liberal, Daniel Daianu, fost ministru de Finante al acestui partid, arata problemele majore PNRR: „Sunt de notat in ceea ce priveste noile tinte de venituri bugetare (…) nerealizarea unor proiecte finantate prin PNRR prevazute pentru anul 2022". Aceasta observatie apare…