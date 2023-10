Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Fiscal considera ca pachetul de masuri fiscale este de bun augur, dar este insuficient, fiindca aceasta consolidare nu se poate face doar pe partea de cheltuieli, ci si pe venituri fiscale.

- USR și Forța Dreptei ataca la CCR pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul vrea sa-și asume raspunderea in Parlament. "Ciolacu incalca legea și Constituția ca sa alimenteze clientela de partid", spune liderul USR, Catalin Drula. Sesizarea va fi depusa de USR și Forța Dreptei.

- Pachetul de masuri propus de catre Guvernul Romaniei pentru echilibrarea bugetara reprezinta cea mai ampla reforma a aparatului bugetar din ultimele trei decenii și marcheaza un pas hotarat in direcția construirii unui sistem fiscal mai eficient și mai echitabil. Unul dintre cele mai importante obiective…

- COMUNICAT DE PRESA PNL a temperat „elanul” premierului Ciolacu, eliminand propuneri PSD mult mai austere, din pachetul de masuri fiscale Partidul Național Liberal și-a asumat guvernarea Romaniei in cele mai grele momente. Am asigurat echilibrul in vremuri de pandemie, razboi la granița, criza energetica…

- Premierul Marcel Ciolacu și specialiștii din Ministerul de Finanțe au elaborat un plan amplu de schimbare a legislației fiscale din Romania. Guvernul va veni, saptamana viitoare, pentru a-și angaja raspunderea guvernamentala pentru pachetul de masuri fiscale, iar intre timp se fac pașii necesari in…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Raportul anual al Consiliului Fiscal, instituție condusa de Daniel Daianu, arata ca Romania se afla intr-o situație fiscala foarte dificila, caracterizata de un nivel insuficient al veniturilor bugetare și de o marime ridicata a deficitului structural și a deficitului…

- Un raport al Consiliului Fiscal considera ca veniturile bugetului sunt la un nivel „inadmisibil de jos” in raport cu nevoile Romaniei și ca e necesara eliminarea exceptarilor și portițelor din legislația actuala. Documentul se mai refera și la prognozele in inrautațire a situației economice pentru acest…

- Deficitul bugetar este o vulnerabilitate majora, care nu poate fi intretinuta la nesfarsit, iar pentru corectia acestuia este necesar, printre altele, sa se renunte le facilitati si portite de optimizare fiscala, in timp ce ANAF trebuie sa caute sa colecteze mai bine, considera presedintele Consiliului…