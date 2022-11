Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit vineri seara cu președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee, in marja participarii la Forumul pentru Pace de la Paris. “Am avut in aceasta seara o intrevedere foarte buna cu Președintele Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. Franța este un susținator…

- Actorul britanic Daniel Craig, care l-a interpretat pe agentul 007 in ultimele cinci filme ale francizei "James Bond", si-a aratat talentul de dansator intr-o reclama la vodca Belvedere, regizata de Taika Waititi, un cineast premiat cu Oscar, informeaza revista americana People. Fii la curent…

- „In vizita de lucru pe care o efectuez impreuna cu inca 11 primari de municipiu din Romania, in 3 capitale europene, dupa intalnirile din capitala Danemarcei, Copenhaga, a urmat capitala Franței, Paris, in perioada 24 – 27 septembrie 2022. Prima intalnire a fost cu Confederația Patronala Franceza, MEDEF…

- Edilul Timișoarei se afla vineri și sambata in capitala Franței. Dominic Fritz a mers in vizita oficiala la Paris, unde are mai multe intalniri cu oficialitați romane și franceze pentru a promova Timișoara in perspectiva anului 2023, cand orașul nostru va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii.

- Turistii au revenit in capitala Frantei, iar anticarii de pe malurile Senei - asa numitii buchinisti - nu se mai tem ca pandemia de COVID-19 ar putea pune capat unei traditii care dateaza din secolul al XVI-lea, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In premiera, cel mai prestigios eveniment din lumea ciclismului va avea o etapa si la noi. Intr-un interviu pentru „Weekend Adevarul“, Tudor Stefan Mocuta, CEO MPG, organizatorul evenimentului, a explicat cum a devenit posibila aducerea unei astfel de actiuni in inima Bucurestiului.