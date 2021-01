Stiri pe aceeasi tema

- Gelu Tofan a fost ales candidatul PNL pentru funcția de viceprimar al Piteștiului. Acesta a fost votat intr-o ședința a Biroului Politic Județean ce se desfașoara in aceste momente la Filarmonica Pitesti. Gelu Tofan a primit 19 voturi , iar contracandidatul sau, Mihai Coteț 13 voturi. Au fost 34 de…

- Deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura Oprescu anunța ca, de curand, Comisia Europeana a transmis Guvernului Cițu o scrisoare avertisment in care arata ca Romania intra in groapa austeritații. „Scrisoarea demonstreaza ca imprumuturile și masurile din ultimul an de guvernare PNL au produs dezechilibre…

- Primaria Pitești propune Consiliului Local al municipiului sa aprobe in ședința de maine un proiect prin care un spațiu in care funcționeaza in prezent Secția 4 de Poliție (Prundu) sa ramana in folosința oamenilor legii pentru inca doi ani. Concret, va fi prelungit un contract de dare in folosința a…

- Municipiul Pitești este reprezentat, din 17 decembrie 2020, in Comitetul Director Național al Asociației Municipiilor din Romania, asociație apolitica ce cuprinde 103 municipii și sectoare ale Bucureștiului. „Ca membru in Comitetul Director al acestui important for al administrației publice locale din…

- PNL Argeș a inregistrat un rezultat slab in alegerile parlamentare din Argeș, dupa ce iși umflase mușchii pe fondul alegerilor europarlamentare de anul trecut cand PNL a și ajuns, ulterior, la guvernare. Nemulțumirile s-au adunat la PNL, iar Ana Stan, candidata pe un loc, iata, neeligibil pentru Camera…

- Deputatul, Daniel Constantin, la iesirea de la urne a declarat ca spera ca prezența la vot sa fie cat mai mare, ‘astfel incat sa ajutam in mod real o dezvoltare a Argesului’. „Multumesc tuturor colegilor din Arges care au muncit in aceasta campanie. Sper sa urmeze o perioada de liniste, o perioada de…

- Echipa de campanie a PNL Argeș și candidații pentru Camera Deputaților -deputatul Daniel Constantin, secretarul general al ACAROM, Adrian Sandu și președintele CSL Argeș, Adina Damaschin- au fost azi in orașul constructorilor de automobile. Candidații PNL Argeș au discutat cu locuitorii din Mioveni…

- Anul 2020 a fost un an foarte greu pentru agricultura, cu o seceta de proporții, astfel incat recoltele au fost afectate pana la compromitere totala. „Refacerea sistemului de irigații, acordarea de subvenții și inființarea de cooperative sunt doar cateva dintre subiectele abordate la intalnirea fructuoasa…