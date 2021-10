Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu spune ca va discuta cu toate partidele pentru ca Guvernul sa nu fie dat jos de alianța celor din USR PLUS cu social democrații și membrii AUR. Intrebat daca este luata in calcul rediscutarea tuturor mandatelor portofoliilor din Guvern daca USR PLUS va ramane la guvernare, premierul…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri, inainte de Congresul UDMR, ca in prezent exista un sigur lucru cert in politica din Romania: o alianta care a inceput intre AUR si USR PLUS si care incearca sa obtina voturile PSD pentru a da jos Guvernul.

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, susține ca mai multe semnaturi de pe moțiunea de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR sunt falsificate. Roman arata faptul ca aceste semnaturi au fost scanate sau copiate din alte tabele, cu suspiciuni de falsificare. „Moțiunea de cenzura depusa de noua…

- Premierul Florin Cițu a amenințat, vineri, ca le va spune liderilor europeni și partenerilor strategici, SUA, despre situația din Romania, unde „se prefigureaza o alianța cu un partid extremist”, in contextul in care USR PLUS și AUR au anunțat ca vor semn

- Alianta pentru Unirea Romanilor a finalizat textul motiunii de cenzura care se intituleaza „Demiterea Guvernului Citu, singura sansa a Romaniei de a trai!” si are 16 pagini. Partidul reproseaza in principal Guvernului Citu cresterea preturilor la energie si gaze naturale si faptul ca Eaexecutivul s-a…

- Copreședintele AUR, senatorul Claudiu Tarziu, a apreciat, la Radio Top, ca la alegerile parlamentare de anul trecut, Alianța a obținut rezultate foarte bune in intreaga regiune a Moldovei, pentru ca lumea este mai credincioasa. La Suceava, AUR are un senator și doi deputați. Senatorul a declarat: „Am…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca in momentul de fața romanii traiesc din ce in ce mai greu, iar aceasta realitate nu mai poate fi ascunsa de actualii decidenți politici in spatele unor discursuri politicianiste. „Este deja oficial ca primele șase luni ale acestui an au adus cea…

- Senatorul PSD Gabriela Firea acuza Guvernul ca nu ia masuri pentru rezolvarea problemei accidentelor rutiere, care fac ca Romania sa se situeze pe primul loc in UE, la numarul de victime pe șosele: "Țara noastra a inregistrat anul trecut 85 decese din acc