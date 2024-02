Stiri pe aceeasi tema

- "Partidele politice (...) trebuie sa ia aceasta decizie undeva in doua saptamani, pentru ca, daca nu, atunci o sa avem niste dificultati majore, de a armoniza totusi aspectele legislative, in sensul ca sunt niste etape cu care se anunta alegerile, si europarlamentare, si cele locale, s.a.m.d. De aceea…

- Din punct de vedere legal, nu exista niciun impediment ca alegerile europene sa fie comasate cu alegerile locale, afirma eurodeputatul Daniel Buda (PNL), considerand ca decizia este una „eminamente politica” si ca ea trebuie luata cat mai repede. „Partidele politice (…) trebuie sa ia aceasta decizie…

- Liderii PSD și PNL vor avea o ședința de coaliție joi, iar atunci ar putea fi luata și decizia finala privind eventuala comasare a alegerilor locale și europarlamentare. Președinții PSD și PNL au agreat deja comasarea alegerilor, dar o decizie finala va fi luata in urma ședinței de coaliție, scrie …

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au ajuns la o ințelegere privind comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Potrivit Antena 3 CNN, cei doi lideri de partid au aprobat, la nivel informal, pe surse, urmand sa aiba loc discuția in cadrul coaliției și apoi votul final. Atat Ciolacu cat și Ciuca…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, a declarat miercuri, la Antena 3, ca daca se va ajunge la un vot in interiorul partidului pentru propunerea PNL de comasare a alegerilor, ea se va pronunța in favoarea organizarii in aceeași zi a alegerilor europarlamentare cu alegerile locale.„In ceea ce ma…

- Mai multe organizatii civice critica intenția PSD și PNL de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale in luna iunie și considera ca aceasta limiteaza anumite drepturi ale alegatorilor și afecteaza competiția electorala și principiile securitații juridice. “Solicitam ca PNL și PSD sa renunțe…

- Eurodeputatul PSD Mihai Tudose a adus in discutie alegerile din acest an si a spus ca „nu poti face campanie pentru locale si europarlamentare”, fiind ceva diferit. Social-democratul a mai spus ca exista doua exceptii constitutionale.

- Premierul Marcel Ciolacu lasa politica deoparte și se concentreaza pe actul guvernarii. Surse politice susțin pentru STIRIPESURSE.RO ca liderul PSD va avea „discuții politice” cu cei de la PNL, privind candidatura pe liste comune la alegerile locale sau parlamentare, dupa europarlamentare. Cat despre…