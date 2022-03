Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, miercuri, ca numirea lui Alexandru Stanescu, fratele lui Paul Stanescu, in functia de membru in Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a fost neconstitutionala. „In cadrul controlului hotararilor…

- Curtea Constitutionala (CCR) a admis, miercuri, sesizarea de neconstitutionalitate depusa de USR potrivit careia Alexandru Stanescu, fratele secretarului general al PSD, nu se califica pentru a ocupa functia de membru in Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul…

- In cadrul controlului hotararilor Parlamentului, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituționala a admis miercuri sesizarea de neconstituționalitate depusa de USR și a constatat ca este neconstituționala Hotararea Parlamentului privind numirea lui Alexandru Stanescu in funcția de membru in Comitetul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca nu exista o decizie in partid, dar se discuta pe aceasta tema, cu privire la sustinerea lui Iulian Iancu pentru functia de membru in Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) in locul lui Alexandru…

- Fratele secretarului general PSD Paul Stanescu, Alexandru Stanescu, a demisionat din funcția de vicepreședinte al ANRE Fratele secretarului general PSD Paul Stanescu, Alexandru Stanescu, a demisionat miercuri din funcția de vicepreședinte al Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE), unde…

- Fratele secretarului general PSD Paul Stanescu, Alexandru Stanescu, a demisionat miercuri din functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), unde fusese numit la sfarsitul anului trecut, potrivit unui comunicat de presa. Numirea lui Stanescu a fost puternic criticata…

- Alexandru Stanescu, fratele secretarului general al PSD, Paul Stanescu, va demisiona saptamana viitoare din funcția de vicepreședinte al Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE), unde fusese numit la sfarșitul anului trecut, au declarat pentru G4Media.ro surse din PSD. Numirea lui Stanescu…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarea USR privind numirea lui Alexandru Stanescu in functia de membru al Comitetului de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…