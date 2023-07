Doua sportive de la CS Petrolul Ploiești, Dania Cringașu și Cristina Țolea, au fost prezente la Campionatul Național de Triatlon Standard și Trikids Delta Triatlon de la Tulcea, care a avut loc in ziua de 8 iulie 2023, in zona Lacului Ciuperca din localitate. Cel mai bun rezultat a fost reușit de Dania Cringașu, care a ocupat locul al doilea la categoria Trikids 13 ani fete, in timp ce Cristina Țolea o ocupat locul 5 la Categoria Cadeți 14-15 ani fete. „Cu ocazia participarii la aceste probe epuizante de triatlon 200 metri inot + 7,5 kilometri ciclism + 1200 metri alergare, respectiv 400 metri…