- Florin Salam e pregatit sa devina din nou bunic? Ei bine, e sau nu, nu mai conteaza! Cu siguranta se va descurca la fel de bine ca prima data. De ce spunem asta? Fiul sau, Dani, a facut publica o fotografie cu un test de sarcina care pare a fi al iubitei sale. Si e pozitiv!

- Thailanda a confirmat 19 cazuri de contaminare cu noul coronavirus, potrivit unui nou bilant, printre acestea numarandu-se primul caz din acest regat de contaminare locala, au anuntat vineri autoritatile sanitare, citate de AFP.

- Pe scandal e pus si Florin Salam, cu toate ca de obicei este o persoana destul de pasnica, in special atunci cand se afla in public, insa uneori se pierde cu firea, mai ales daca la mjloc este vorba despre un subiect sensibil pentru el.

- Dupa o perioada in care starea de sanatate a lui Florin Salam a ținut primele pagini ale tabloidelor, il vedem pe manelist mai fericit ca niciodata! A lasat deoparte oboseala și i-a aratat nepoțelului sau ca știe cum sa fie un bunic de nota 10!

- Mirela Vaida este una dintre cele mai iubite apariții de pe micul ecran, mama a trei copii, cu o viața extrem de activa, dupa cum a marturisit și ea recent.Chiar daca daca este implicata in mai multe proiecte, iar zi de zi intra in direct cu telespectatorii Acces Direct, prezentatoarea tv are grija…

- La Muzeul de Istorie din Suceava, in prezența cartorva zeci de copii a fost vernisata joi expoziția „Zapezile de altadata” organizata de Muzeul Bucovinei si Asociatia Muzeul Jucariilor din Bucuresti. Sute de obiecte din perioada 1900- 1980, Mos Craciun, Mos Gerila, jucarii, carti de povesti, decoratiuni…

- ''Anul care vine trebuie sa incepem sa configuram programul statal de inarmare pana in anul 2033 si programul de dezvoltare a complexului militar industrial'', sarcina principala fiind ''imbunatatirea caracteristicilor cantitative si calitative ale armelor si echipamentelor militare'', a spus Putin…

- Jucatorul echipei Dinamo, Ante Puljic, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca urmatoarele cinci partide pana la pauza competitionala sunt cruciale pentru formatia sa in lupta pentru ocuparea unui loc care sa-i permita calificarea in play-off-ul Ligii I. "Dupa Clinceni, toata lumea spera ca putem…