Dani Oțil (40 de ani) și iubita lui, modelul Gabriela Prisacariu (28 de ani), s-au casatorit sambata, 15 mai 2021. In mediul online, modelul a publicat prima imagine a lor in calitate de soț și soție. Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au casatorit! Prima imagine in calitate de soț și soție a cuplului Cei doi vor deveni parinți anul acesta. Perechea va avea un fiu. „Eu și Dani ne doream foarte mult un copilaș și iata ca gandurile ne-au fost ascultate. (…) Suntem fericiți și ne bucuram de ceea ce ne este dat sa traim. Nu va pot da detalii despre cum l-am anunțat pe Dani ca vom avea un bebeluș,…