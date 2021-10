Dani Oțil și-a luat rolul de tătic în serios! Ce a mărturisit prezentatorul TV, în direct: “Mi-am pregătit ținute pentru grădiniță”

Dani Oțil este cel mai fericit de cand a devenit tatic! Prezentatorul TV și soția lui sunt in al noualea cer de cand au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos. Dani Oțil a marturisit in direct la Neatza cu Razvan și Dani ca viața lui s-a schimbat radical și se pregatește de momentul in care iși va duce fiul la gradinița.