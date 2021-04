Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de azi a emisiunii ”Neatza cu Razvan si Dani” s-a vorbit și despre o problema intalnita des in randul femeilor, și anume, menținerea culorii blonde a parului. Dani Oțil a scapat porumbelul in direct la TV Astfel, Dani Oțil a condus discuția despre culoarea blonda a parului cu un specialist…

- Dialog incredibil intre Dani Oțil și Ramona Olaru astazi, la Neatza cu Razvan și Dani. Ce i-a putut spune viitorul tatic colegei sale de platou de la Antena 1 i-a lasat masca pe fani: „Ești ca o vita tu”. Continuarea e halucinanta. Dani Oțil a jignit-o pe Ramona Olaru in direct, la TV Cum ar […] The…

- De mai bine de un an este logodnica lui Dani Oțil și traiește o poveste frumoasa de iubire alaturi de acesta. Gabriela Prisacariu este tanara care a reușit ce nu au putut multe, l-a cucerit iremediabil pe prezentatorul de la Neața cu Razvan și Dani. Deși relația cu acesta a facut-o cunoscuta, prezentatorul…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu sunt unul dintre cele mai faimoase și solide cupluri din showbiz. Matinalul de la Neatza cu Razvan și Dani și iubita lui sunt extrem de indragostiți și se pregatesc sa sarbatoreasca acest lucru.