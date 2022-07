Stiri pe aceeasi tema

- Romanii s-au obișnuit deja de cațiva ani sa-l vada pe prezentatorul TV Dani Oțil transformandu-se in weekend in pilot de curse. Doar ca performanța pe care a atins-o vedeta pasionata de sporturi extreme, recent, a uluit mulți spectatori. Ce a facut Dani Oțil la o cursa de mașini a fost pur și simplu…

- Dani Oțil a recunoscut, in ediția de vineri a emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”, ca a primit avansuri nu doar din partea femeilor, ci și a altor barbați. Prezentatorul de la Antena 1 a spus cum a reacționat in momentul respectiv.Lili Sandu a fost prezenta in platoul matinalului de la Antena 1, vineri,…

- Dani Oțil a spus in emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani” motivul pentru care nu va putea sa iși ia fiul in vacanța. Prezentatorul incearca de cateva luni bune sa-i faca pașaport micuțului.Viața matinalului de la Antena 1 s-a schimbat complet din momentul in care a venit pe lume Luca Tiago, fiul sau…

- Dani Oțil a spus totul despre relația sa cu Anna Lesko. Ce a facut vedeta Antena 1 pentru artista. Prezentatorul matinalului Neatza cu Razvan și Dani a fost invitat recent in podcastul lui Gojira, unde a vorbit despre viața sa, dand detalii neștiute, cum ar fi pasiunea pentru artista Anna Lesko. Legatura…

- Dani Oțil nu s-a mai putut abține astazi, asta dupa ce a povestit ca oriunde merge aude de Michele Marrone, starul din filmul care a facut ravagii, 365 Days. Prezentatorul TV a venit cu o serie de replici dure, dar și ironii la adresa lui. Iata cum s-a amuzat pe seama sa in cadrul emisiunii Neatza cu…

- Dani Oțil face de fiecare data o serie de dezvaluiri in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena 1. De data aceasta, prezentatorul TV a atras atenția telespectatorilor de la Neatza cu Razvan și Dani printr-o dezvaluire neașteptata. Dani Oțil a marturisit care este dorința lui peste cațiva ani.

- Razvan Simion a izbucnit in lacrimi la „Neatza cu Razvan și Dani”, in timp ce Adda vorbea despre problemele de sanatate pe care le are. Prezentatorul nu s-a mai putut abține și a plans in direct.Cantareața Adda se lupta cu boala Lyme, pe care a descoperit ca o are de curand. Artista a primit de multe…