Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institului „Matei Balș” din Capitala, Adrian Streinu-Cercel, lanseaza un avertisment uriaș cu privire la explozia de cazuri de COVID-19 in Europa. Acesta se declara ingrijorat de fenomenul care a luat o asemenea intorsatura și face previziuni infricoșatoare despre perioada viitoare. “Se poate,…

- Fostul premier al Romaniei, Mihai Tudose, reacționeaza dur dupa ultimul imprumut facut de ministrul Finanțelor Florin Cițu (c.n. 290 de milioane de euro) și atrage atenția asupra problemelor pe care le va avea Romania din punct de vedere economic."La Bruxelles, prioritatea toamnei e adoptarea…

- Fuego este unul dintre cei mai apreciați cantareți din Romania. Acesta și-a sarbatorit ziua de naștere duminca, iar in direct la Cool Summer Nights a vorbit despre cadourile primite din partea apropiaților!

- Benone Sinulescu (83 de ani) a stat mai mult in casa de cand s-a instaurant stare de urgenta in Romania, din cauza noului coronavirus, noteaza click.ro. Celebrul interpret de muzica populara este stabilit de ani buni in comuna Barzava din judetul Arad, impreuna cu sotia lui, Leny. Nu mai e un secret…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, face un nou apel catre romani, dupa ce numarul de noi imbolnaviri cu coronavirus a explodat pur și simplu. Oficialul le cere romanilor sa ignore mesajele conspiraționiste, manipulatoare. Raed Arafat le cere romanilor sa ignore mesajele conspiraționiste…

- Celebrul manelist Dani Mocanu a pus mana pe una dintre cele mai dorite femei din industria in care se invarte. Cantarețul s-a afișat deja cu tanara in mediul online. Dani Mocanu, o noua cucerire. Iubita sa este dorita de toți maneliștii Noua cucerire a manelistului Dani Mocanu se numește Larisa Munteanu…

- Organizatorii Festivalului de Arta Stradala din Sibiu (SISAF) au anuntat, luni, ca 11 artisti si grupuri din Romania, Franta si Ucraina au fost alesi, in urma selectiei proiectelor, sa participe la editia din acest an, care va avea loc in perioada 10 - 16 august. Sursa foto: Sibiu International Street…