- Dani Mocanu e implicat in multe scandaluri și probleme cu legea, insa manelistul nu uita de Divinitate. Cantarețul, aflat in arest la domiciliu, a publicat un clip video in care arata cum se roaga alaturi de copiii sai in genunchi la Dumnezeu.

- Dani Mocanu și fratele sau, Nando, a stat in fața instanței pentru acuzația de tentativa de omor care li se aduce dupa bataia benzinarie. Manelistul a fost plasat in arest la domiciliu și a avut deja prima reacție cu privire la situația in care se afla. Fratele sau a fost arestat preventiv pentru 30…

- Dupa ce a participat la bataia din benzinaria din Pitești, Dani Mocanu a fost acuzat de tentativa de omor, iar acum a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii l-au așteptat pe Aeroportul Otopeni și l-au dus direct la audieri pe manelist.

- Dani Mocanu a fost retinut pentru 24 de ore si acuzat de tentativa de omor, dupa ce impreuna cu mai multi indivizi, au lovit cu salbaticie un alt barbat, intr-o benzinarie.Dani Mocanu, manelistul cu milioane de fani pe YouTube si sute de milioane de vizualizari la clipurile video, a fost retinut impreuna…

- Continua ancheta in cazul incidentului petrecut acum cateva zile intr-o benzinarie din Pitești, in care a fost implicat și manelistul Dani Mocanu. Anchetatorii au schimbat incadrarea in tentativa de omor.Procurorii si politistii argeseni efectueaza cercetari pentru tentativa de omor, dupa ce un barbat…

- Dani Mocanu trece acum prin momente grele. Arestat pentru 24 de ore, el este nevoit sa stea departe de fiicele sale. Acestea au ramas in grija mamei lui pentru ca manelistul a decis sa le separe pe mamele lor de cele mici.

- O noua lovitura dura pentru Dani Mocanu! Celebrul manelist a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in Centru de Reținere și Arestare Preventiva Mureș, conform primelor informații transmise de catre oamenii legii. Totul s-a intamplat dupa ce manelistul a amenințat cu un cuțit un tanar, intr-un club.

- Astazi e o zi importanta in familia Ginei Pistol și a lui Smiley. Cantarețul iși sarbatorește ziua de naștere, iar Gina Pistol a vrut sa-i faca un ”cadou original”. Ce imagine amuzanta a publicat vedeta pe pagina sa de Instagram.