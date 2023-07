Judecatorii de la Tribunalul Mehedinti au condamnat la patru ani si patru luni de inchisoare un cetatean danez care a trecut cu masina prin bariera de la Punctul de Trecere a Frontieri Portile de Fier II. Incidentul a avut loc pe 26 ianuarie. Dupa ce l-au prins, oamenii legii au stabilit ca barbatul consumase droguri. In masina acestuia au fost gasite sute de comprimate ce contineau Alprazolam si Oxicodona. Procurorii DIICOT au precizat ca barbatul a rupz bariera dupa ce politistii au constatat ca are droguri asupra sa. „La data de 26.01.2023, in timpul controlului efectuat la P.T.F Portile de…