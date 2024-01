Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile daneze vor inchide "Pusher Street", principala artera din cartierul Christiania si centru al traficului de canabis, a anuntat marti ministrul justitiei din aceasta tara, potrivit AFP."Pusher Street se va inchide in acest an", a declarat Peter Hummelgaard la postul local de televiziune…

- Locuitorii și oaspeții Capitalei au timp, pana la sfarșitul lunii ianuarie, sa viziteze Targul de Craciun din Piața Marii Adunari Naționale, dar și sa faca fotografii langa principalul pom de sarbatoare. Un anunț in acest sens a fost facut de primarul Capitalei, Ion Ceban, care a precizat ca a fost…

- Danemarca va participa la donarea de catre Suedia a tancurilor usoare suedeze de tip CV90 catre Ucraina, pentru o suma de 1,8 miliarde de coroane (241 de milioane de euro), a anuntat luni Copenhaga, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Guvernul (danez), in colaborare cu guvernul suedez, a decis sa…

- Astazi, la ora 18:00, se aprind luminile de sarbatori in centrul Capitalei. Se deschide și targul de Craciun din Piața Constituției, informeaza Rador Radio Romania.A fost amplasat un brad de 30 de metri și peste 130 de casuțe ale meșteșugarilor, creatorilor urbani și producatorilor locali de preparate…

- Eldrive Romania și Unirea Shopping Center fac posibila mobilitatea electrica in centrul Capitalei prin instalarea a 16 stații – de pana la 150 kW – pentru incarcarea mașinilor electrice, unde pot alimenta simultan 24 de automobile. Pentru Unirea Shopping Center gazduirea unui numar mare de stații de…

- Guvernul danez a propus joi impunerea unei taxe medii de 100 de coroane (14,35 dolari) asupra calatoriilor aeriene pentru a ajuta la finanțarea tranziției catre o economie verde, relateaza Reuters . Executivul de la Copenhaga spune ca aceasta masura este menita sa asigure ca toate zborurile interne…

- Un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism și un autobuz al Societatii de Transport Bucuresti (STB), a avut loc marți seara, in Capitala. Din primele informații, mașina condusa de o femeie in varsta de 56 de ani ar fi intrat intr-un autobuz. Mijlocul de transport in comun era condus…

- Pentru prima data, Groelanda nu va mai trece la ora de iarna astazi, alegand insa sa iși schimbe fusul orar, transmite agenția DPA, potrivit Rador Radio Romania.Guvernul groenlandez a luat decizia in noiembrie 2022 sa renunțe la a trece la ora de vara sau la cea de iarna pe insula. Aceasta face parte…