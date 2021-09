Stiri pe aceeasi tema

- Condamnatii la inchisoare pe viata nu vor mai putea sa lege noi relatii amoroase in primii zece ani de la condamnarea lor, pentru a evita fenomenul "grupies" (fani) ai criminalilor, a anuntat miercuri Ministerul Justitiei al Danemarcei.

- Condamnatii la inchisoare pe viata nu vor mai fi autorizati sa lege noi relatii amoroase in primii zece ani de la condamnarea lor, pentru a evita fenomenul "grupies" (fani) ai criminalilor, a anuntat miercuri Ministerul Justitiei al Danemarcei, informeaza AFP. "In ultimii ani, am vazut exemple…

- Condamnatii la inchisoare pe viata nu vor mai putea sa lege noi relatii amoroase in primii zece ani de la condamnarea lor, pentru a evita fenomenul "grupies" (fani) ai criminalilor, a anuntat miercuri Ministerul Justitiei al Danemarcei.

- Condamnatii la inchisoare pe viata nu vor mai fi autorizati sa lege noi relatii amoroase in primii zece ani de la condamnarea lor, pentru a evita fenomenul "grupies" (fani) ai criminalilor, a anuntat miercuri Ministerul Justitiei al Danemarcei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "In ultimii ani,…

- Intrebat cum ii raspunde ministrului Muncii, Raluca Turcan, care i-a cerut sa trimita de urgenta la promulgare legea consumatorului vulnerabil, Ludovic Orban a sfatuit-o sa mai studieze Constituția și procedurile a . ”Evident ca trebuie sa mai citeasca Constitutia si procedurile regulamentare”, a afirmat…

- Smiley e unul dintre cei mai iubiți și mai apreciați cantareți de la noi. Artistul, tatal unei fetițe, e preocupat acum și de viața lui profesionala, dar mai ales de cea personala. Și-a format o familie alaturi de Gina Pistol și, dupa cum a declarat, e un barbat implinit. Intr-un interviu, acesta a…

- Aceștia au petrecut revederea pe balcon, cu mancare, bautura și țigari. In imaginile postate pe Facebook de Codrin Ștefanescu se poate vedea bucuria lui Liviu Dragnea ca a ajuns acasa dupa doi ani și doua luni de inchisoare. Liviu Dragnea a ieșit, joi, din inchisoare. Fostul șef al PSD a declarat ca…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege care prevede pedepse intre 6 luni și 3 ani de inchisoare sau amenda pentru incitarea la violenta, ura sau discriminare impotriva unei persoane. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor cu 293 de voturi „pentru”. Proiectul de lege…