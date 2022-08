Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a MAE rus a acuzat joi Kievul ca a efectuat lovituri cu drone la situl centralei nucleare de la Zaporojie, din sudul Ucrainei, aflata din martie sub controlul fortelor ruse, transmite AFP. Ea a mai sustinut ca nu au existat contacte cu Statele Unite in legatura cu negocierile…

- Lituania a primit o drona de lupta Bayraktar din Turcia, dupa ce sute de lituanieni au cotizat pentru a strange banii necesari achizitionarii acestui dispozitiv pentru Ucraina, a anuntat luni Ministerul Apararii de la Vilnius, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ambasadorul Rusiei la Londra a declarat marți ca Marea Britanie a cerut ajutorul Moscovei in legatura cu cei doi cetațeni britanici condamnați la moarte in regiunea separatista a Ucrainei susținuta de Rusia pentru ca au luptat pentru Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rusia pare sa-si fi reinnoit in ultimele 48 de ore eforturile in a avansa mai la sud de orasul Izium din estul Ucrainei, raporteaza sambata Ministerul Apararii britanic, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Marea Britanie acorda prioritate discutiilor cu Ucraina, mai degraba decat cu Rusia, despre situatia celor doi combatanti britanici condamnati la moarte de un tribunal al separatistilor prorusi din Donetk, in estul Ucrainei, a declarat vineri purtatorul de cuvant al prim-ministrului Boris Johnson,…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse a publicat miercuri o inregistrare video cu locul in care au fost trimiși soldații ucraineni de la uzina Azovstal. Potrivit agenției ruse de știri TASS , o parte dintre aceștia au fost cazați la un spital din orașul rus Novoazovsk. Autoritațile din Rusia au anunțat,…

- Malurile raului Donețk au devenit un adevarat cimitir pentru tancurile și blindatele rusești, dupa ce soldații ruși au fost opriți de ucraineni in lupte care au avut loc saptamana trecuta in tentativa rușilor de a avansa in Donbas, potrivit imaginilor preluate de pe Twitter de Hotnews . ? Последствия…

- Avocatul poporului pentru drepturile omului, Lyudmyla Denisova, a declarat ca printre cei 1,2 milioane de ucraineni deportați cu forța pe teritoriul Rusiei se numara 210.000 de copii pe care Moscova vrea sa-i faca cetațeni ruși, relateaza Reuters care subliniaza ca nu a putut verifica cifrele oficialului…