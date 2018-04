Dancila se intalneste saptamana viitoare cu Isarescu. Teodorovici arunca pisica ROBOR-ului la BNR

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administrației Prezidențiale, la intalnirea de miercuri de la Palatul Cotroceni participa Mugur Isarescu și Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR. De asemenea, vineri la ora 11.00, are loc a doua runda de discuții cand șeful statului urmeaza sa se intalneasca cu prim-ministrul Viorica…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca este ingrijorat de cresterea indicelui ROBOR, afirmand ca va accepta invitatia guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de a avea o discutie pe aceasta tema. ”Categoric, da”, a spus Liviu Dragnea, intrebat daca este ingrijorat de cresterea…

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis miercuri menținerea ratei dobanzii de politica monetara la 2,25% pe an, a anunțat instituția. BNR a fost criticata de mai multe ori in ultima vreme pentru creșterea dobanzii-cheie, care a dus mai departe la creșterea dobanzilor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ieri, la Focsani, ca a primit raspuns la scrisoarea transmisa guvernatorului BNR, dar nu a apucat sa il citeasca, sustinand ca alesii PSD au lipsit, probabil, de la audierea lui Mugur Isarescu din Parlament, pentru ca nu mai…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,09% la trei luni, de la 2,08% luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea din 27 decembrie…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,07% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit la valoarea de la finele lunii decembrie…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,06% la trei luni, de la 2,04% vineri, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele lunii decembrie 2017.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai ridicat nivel din ultima luna, la o zi dupa ce Banca Naționala a anunțat majorarea dobanzii cheie la 2,25% pe an. ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie…