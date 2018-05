Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul a subliniat, in interventia sa, importanta Colegiului Pontifical ”Pio Romeno” in formarea studentilor romani la Vatican si in consolidarea relatiilor dintre Romania si Sfantul Scaun. Discursul premierului a evidentiat aspecte legate de vizita la Sfantul Scaun si primirea de catre Papa…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu studentii romani de la universitatile pontificale, in contextul vizitei pe care o efectueaza la Roma in perioada 10-13 mai, promitand sprijinul Executivului de la Bucuresti pentru dotarea bibliotecii Colegiului Pontifical "Pio Romeno". "Prim-ministrul…

- Precizarile vin in contextul in care premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Antena 3, ca, in discutia pe care au avut-o la Vatican, Papa Francisc i-a confirmat ca va veni anul viitor in Romania.

- Imagini in premiera cu... domnul Dancila. Mai exact, premierul Viorica Dancila, aflata in vizita oficiala la Vatican, a fost insoțita de soțul sau, vineri, la intalnirea cu Papa Francisc. Prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, vineri, in audienta privata de catre Papa Francisc, premierul multumind…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita in audienta privata de catre Papa Francisc. Cu aceasta ocazie, premierul a multumind Sanctitatii Sale pentru atentia generoasa pe care acesta a acordat-o mereu relatiilor cu Romania si a exprimat speranta ca Sfantul Parinte va efectua o calatorie apostolica…

- Premierul va parasi joi dupa-amiaza Romania cu destinatia Vatican. Va fi o vizita oficiala, in decursul careia Viorica Dancila va fi primita in audienta de catre Papa Francisc. Pe langa precizarile pe care le-a facut chiar premierul, in prima parte a sedintei de Guvern de joi, de la Palatul Victoria…