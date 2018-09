Stiri pe aceeasi tema

- Concurs fotografic "Sharing Heritage", lansat de Consiliul Judetean Mures si in care vor fi premiate si cele mai reusite selfie-uri cu un monument istoric, este sustinut si de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, care a realizat o fotografie din turnul…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Stefan-Radu Oprea, a declarat vineri, la Targu Mures, in cadrul unei intalniri cu beneficiari ai programelor de finantare ale ministerului, ca are plangeri de la solicitantii de credite cum ca ar fi priviti in Romania ca potentiali…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Stefan-Radu Oprea, a declarat vineri, la Targu Mures, in cadrul unei intalniri cu beneficiari ai programelor de finantare ale ministerului, ca Programul "Internationalizarea", care va fi lansat de minister la International Business…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, spune ca decizia de joi a judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie nu va influenta in niciun fel guvernarea si nici...

- Programul Start-up Nation se desfasoara conform celor prognozate. In prezent au fost contactati cei care au aplicat si consiliati pentru a depune cat mai repede cererile de plata, pentru ca banii ii asteapta, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan…

- Anul acesta va fi unul al investitiilor in Romania, iar in acelasi timp intreprinderile mici si mijlocii autohtone sunt afectate de faptul ca nu apartin spatiului Schengen, a declarat, ieri, intr-un forum de specialitate, Stefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

