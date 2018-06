Dăncilă, întrevedere cu preşedintele Republicii Portugheze. Ce propunere a făcut premierul României Potrivit unui comunicat al Guvernului, cei doi demnitari au exprimat satisfactia pentru nivelul actual al relatiilor bilaterale, atat la nivel politic, cat si la nivel sectorial, fiind evidentiat in mod special, nivelul foarte bun al cooperarii in domeniul apararii.



"Seful executivului a exprimat dorinta intensificarii colaborarii in domenii considerate prioritare de catre ambele parti. In acest sens, a comunicat presedintelui propunerea de elaborare a unei foi de parcurs, ca instrument de lucru operativ si mijloc de stimulare a proiectelor de cooperare intre cele doua tari", se arata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

