Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru Viorica Dancila a dezvaluit, in exclusivitate pentru Digi24, cum a luat decizia de a muta ambasada Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim: s-a uitat la televizor. Invitata la Jurnalul de Seara de la Digi24, Dancila a spus ca a vrut sa le faca pe plac Statelor Unite si…

- Nicolae Ceaușescu, alaturi de șahul Mohamed Reza Pahlavi al Iranului in anul 1970 (foto: Wilson Center) Ambitiile Romaniei de astazi in Orientul Mijlociu sunt modeste in comparatie cu perioada in care Nicolae Ceausescu era partenerul de dialog al liderilor regionali. Nu doar relatiile comerciale sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, in privinta mutarii Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ca a ramas la aceeasi optiune, anume ca nu se va face pana nu va exista o decizie co...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, in privinta mutarii Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ca a ramas la aceeasi optiune, anume ca nu se va face pana nu va exista o decizie comuna la nivelul UE in acest sens. ‘Eu nu mi-am schimbat abordarea, dar pot sa o repet, este…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Campania electorala atipica pentru turul al doilea al prezidentialelor a continuat, aseara, cu dezbaterile individuale pe care cei doi candidati, Viorica Dancila si Klaus Iohannis, le-au avut cu reprezentantii mass-media. Candidata PSD, Viorica Dancila, a organizat…

- "Am spus ca sunt de acord cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim in consens cu legislatia in vigoare si cu celelalte forte politice. Voi face o analiza luand parerea tuturor institutiilor abilitate legat de aceasta mutare a ambasadei, dar eu cred ca - si reafirm ceea ce am spus ca atata…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna din nou intentia PSD de a muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Intrebat in cadrul dezbaterii de la BCU daca ideea a apartinut unui "grup obscur", presedintele a afirmat ca a fost de fapt "o gandire obscura, tipic pesedista"."S-au trezit Dragnea si…

- Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat vineri ca in politica externa Romania trebuie sa isi asume decizii si sa fie uneori primul stat care face o alegere pe plan international fara sa astepte sa vada incotro merge „turma”.„Romania trebuie sa isi asume decizii, nu sa…