Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul Dancila l-a primit luni pe consilierul federal Ignazio Cassis, seful diplomatiei elvetiene, aflat in vizita in Romania.

"In cadrul convorbirilor a fost subliniat nivelul bun al relatiilor dintre Romania si Confederatia Elvetiana atat in plan bilateral, cat si la nivelul organizatiilor internationale. Au fost mentionate relatiile economice bilaterale dinamice, dar si potentialul inca neexploatat al acestora, de natura sa stimuleze investitiile elvetiene in Romania si schimburile economice bilaterale", se precizeaza in comunicat.

Totodata,…