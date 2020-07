Fostul premier Viorica Dancila a reacționat miercuri seara, într-o postare pe Facebook, la declarațiile facute de Liviu Dragnea, în interviul dat din închisoare, potrivit carora ea fost cea care a deschis discutia despre emiterea unei ordonante privind amnistia.



&"Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanța de urgența pe justiție! Și nu am avut niciodata vreo inițiativa pro-amnistie și pro-grațiere!&", a scris Viorica Dancila pe pagina sa de Facebook.



&"Sunt sigura ca acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat ca interesul…