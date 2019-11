Viorica Dancila a declarat duminica, la Antena 3, referitor la întrebarea despre aria cercului, ca ea a raspuns pe jumatate, asta dupa &"alte 200 de întrebari&", însa contracandidatul ei Klaus Iohannis nici macar nu a știut sa ofere un raspuns, scrie Mediafax.



&"Cred ca a fost o campanie împotriva mea pe care nu am vazut-o la contracandidatul meu. Eu dupa 200 de întrebari am uitat π, am spus doar raza la patrat, contracandidatul meu nici macar nu a știut, dar acest lucru nu a facut obiectul criticilor pe online sau în spațiul public. Mai mult decât…