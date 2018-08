Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis traseaza Guvernului axele de acțiune pentru preluarea președinției Consiliului UE. Președintele a declarat, marți, in cadrul intalnirii cu ambasadorii și consulii romani, ca președinția Consiliului Uniunii Europene este o provocare, dar, in același timp, pentru noi și o oportunitate și…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca exercitarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE „nu este pusa in pericol” desi exista „actori” care si-ar dori ca mandatul Romaniei sa nu fie unul de succes. „Am remarcat in spatiul public ca din ce…

- "Cei doi demnitari au discutat despre nivelul actual al relatiilor bilaterale si au agreat sa continue demersurile pentru consolidarea dialogului bilateral, inclusiv pe tema cooperarii economice, acolo unde exista un mare potential", se arata intr-un comunicat al Guvernului. Totodata, premierul…

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, marți, la Bruxelles cu presedintele comisiei europene Jean-Claude Juncker. Discutiile vizeaza, in principal pregatirea preluarii de catre Romania a...

- Protest la Parlament in timpul discursului Vioricai Dancila. Un grup de protestatari a aparut, miercuri, pe holul Parlamentului, in timpul discursului premierului. Vezi galeria foto + 3 + 3 Protestatarii striga „Hoților”, „Infractorilor”, „Cuib de hoți și de mafioți”. Miercuri, Viorica Dancila prezinta in…

- Premierul Viorica Dancila va prezenta in parlament, de la ora 13.00, stadiul procesului de pregatire pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Prezent la Bruxelles pentru a se intalni cu oficiali europeni, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu,…

- Stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului UE Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila prezinta, astazi, în plenul reunit al Parlamentului, stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre România în primul…

- Premierul Viorica Dancila s-a incurcat, vineri, din nou, in propriile vorbe, in timp ce vorbea despre vizita facuta miercuri si joi in Portugalia. In loc sa vorbeasca de „preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene“ de catre Romania, premierul a nimerit „preluarea presedintiei Romaniei“.