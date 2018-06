Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, dupa intalnirea pe care a avut-o la Lisabona cu omologul sau portughez Antonio Costa, ca va fi constituit un grup de lucru pentru schimbul de bune practici in domeniul fondurilor europene. "Ne-am exprimat admiratia pentru modul in care a gestionat Portugalia absorbtia fondurilor europene si chiar am propus constituirea unui grup de lucru pentru schimbul de bune practici, astfel incat si Romania sa ajunga la un procent de absorbtie cum il are Portugalia", a declarat Viorica Dancila, la Lisabona, intr-o declaratie de presa comuna cu Antonio Costa, difuzata…