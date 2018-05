Actiunile Romaniei la nivel european au fost intotdeauna si vor ramane in continuare indreptate catre sustinerea unei Uniuni Europene consolidate, afirma premierul Viorica Dancila, miercuri, in mesajul transmis de Ziua Europei.



"Sarbatorim astazi Ziua Europei, o zi dedicata istoriei unui proiect, model de colaborare, un exemplu de solidaritate si de continuu angajament comun. Este un prilej de celebrare a progreselor realizate, dar si de amintire a drumului lung parcurs de constructia europeana, de la viziunea unui proiect de cooperare intre cateva state europene, prezentat in declaratia…