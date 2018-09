Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Viorica Dancila l a primit astazi, 10 septembrie 2018, pe consilierul federal Ignazio Cassis, seful diplomatiei elvetiene, aflat in vizita in Romania. Potrivit Biroului de Presa al Guvernului Romaniei, in cadrul convorbirilor a fost subliniat nivelul bun al relatiilor dintre Romania si…

- O filmare distribuita de colaborator al USR, Laurențiu Dinca, arata cum Viorica Dancila este invitata de premierul spaniol sa se așeze pe unul dintre cele doua scaune disponibile. Premierul ii indica pe ce scaun sa stea, moment in care un reprezentant al protocolului de la Madrid o ridica pe Viorica…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita de lucru in Regatul Spaniei, a fost primita joi de catre Regele Felipe al VI-lea, cei doi oficiali discutand despre relatiile politice si economice dintre cele doua tari, despre romanii care traiesc si muncesc in Spania si despre exercitarea de…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi convorbiri, in Regatul Spaniei, cu presedintele guvernului spaniol, Pedro Sanchez, cei doi oficiali discutand despre schimburile economice, cooperarea in domeniile infrastructurii rutiere si feroviare si interesul Romaniei privind aderarea la Spatiul Schengen.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita oficiala in Muntenegru, s-a intalnit miercuri cu presedintele muntenegrean Milo Djukanovic, cei doi oficiali convenind intensificarea cooperarii sectoriale in energie, cu accent pe interconectivitate, precum si in domeniile turism, educatie si…

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a intalnit miercuri cu presedintele Klaus Iohannis, la initiativa acestuia, pe fondul informatiilor privind posibilitatea adoptarii unei Ordonante de Urgenta a Guvernului privind amnistierea si gratierea unor fapte penale. Seful statului si premierul s-au intalnit ultima…

- Aflata in vizita oficiala in Estonia, prim-ministrul Viorica Dancila a avut vineri o intrevedere cu omologul eston, Juri Ratas, cei doi oficiali discutand despre modalitatile de sustinere a cresterii schimburilor comerciale dintre cele doua tari, se arata intr-un comunicat al Guvernului transmis…

