Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, luni, cinci masuri de sprijin care vor fi finanțate din fonduri europene. Acestea se refera la echipamentele medicale si de protectie, stimulentul de risc pentru personalul medical implicat direct in tratarea bolnavilor infectati cu coronavirus, asistența la

- Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului Ludovic Orban, spune, intr-un interviu pentru Libertatea, ca acum este mai important sa fie rezolvata criza sanitara cauzata de coronavirus și sa ramanem in paradigma ”stam acasa”, dar a atenționat ca trebuie sa ne așteptam la ce e mai rau in perioada urmatoare,…

- Criza generata de virusul Covid-19 este departe de a se termina, iar autoritațile și experții nu pot oferi o imagine clara a viitorului apropiat. Din acest motiv, companiile sunt puse la incercare mai mult ca niciodata, iar angajații trebuie protejați prin orice mijloace.

- Peste o suta de ONG-uri, antreprenori, companii, reprezentanti ai mass-media, profesiilor liberale din judetul Suceava au transmis premierului Ludovic Orban, ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, si Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta o scrisoare deschisa prin care cer…

- Masurile economice pe care Guvernul urmeaza sa le aprobe miercuri sunt pregatite într-un sistem video online de catre ECOROM, un grup de lucru aflat sub coordonarea Cancelariei prim-ministrului și Administrației Prezidențiale. Și ședința de Guvern va avea loc tot online. În cursul zilei…

- Prima reuniune a Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra Romaniei, generat de efectele epidemiei Covid-19 – (GLI-ECOROM), va avea loc astazi, incepand cu ora 16.00, la Palatul Victoria. La aceasta reuniune vor participa Ludovic Orban, prim-ministrul…

- Prima reuniune a Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra Romaniei, generat de efectele epidemiei Covid-19 – (GLI-ECOROM), va avea loc, incepand cu ora 16.00, la Palatul Victoria.La aceasta reuniune vor participa Ludovic Orban,…

- Guvernul a dezbatut, joi, in prima lectura, proiectul de ordonanta care vizeaza anularea procedurilor de contractare a investitiilor in parteneriat public-privat aflate in derulare la nivelul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, a precizat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca."A…