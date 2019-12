Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danca a afirmat, referitor la o posibila asumare a raspunderii Guvernului sau o eventuala ordonanța de urgența privind alegerea primarilor in doua tururi, ca acestea sunt situații ipotetice, nefiind luata o decizie la nivel politic in acest sens.Vezi și: SURSE: Guvernul Orban revine…

- Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, reactioneaza la zvonurile legate de o tentativa a liberalilor de a forta caderea propriului guvern si alegerile anticipate, folosindu-se de tema alegerilor locale in doua tururi."Suntem in situatii ipotetice si as prefera sa raspund cu afirmatii…

- ​​Președintele Klaus Iohannis a admis ca și în Guvern, și în PNL se poarta o discuție privind o ordonanța de urgența pentru alegerea primarilor în doua tururi. „Aceasta disuție se poarta, știu din sursa sigura, și în Guvern și în PNL. Este decizia Guvernului…

- Guvernul intenționeaza sa-și angajeze raspunderea asupra revenirii la alegerea primarilor in doua tururi și asupra desființarii Secției speciale la inceputul anului viitor, deoarece cele doua proiecte sunt respinse de majoritatea partidelor parlamentare, care ar putea depune o moțiune de cenzura.…

- Lovitura de teatru! Surse politice au dezvaluit ca Guvernul Orban s-ar fi razgandit in privința uneia dintre cele mai importante legi. Guvernul Orban e presat de partenerii din Parlament sa ia o decizie cat mai rapida pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. In schimb, alesii…

- Fostul premier Dacian Cioloș (PLUS) a declarat vineri, la Digi24, dupa ce s-a intalnit alaturi de liderul USR Dan Barna cu premierul Ludovic Orban, ca USR-PLUS cer ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Daca-si asuma…

- Traian Basescu a vorbit la Digi24 despre modificarea legii electorale, vizand in special alegerea primarilor in doua tururi și o reprezentare mai mare a romanilor din strainatate in parlament. De […]

- Guvernul a adoptat ordonanța de urgența prin care se trece la 16 ministere, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Ionel Danca. Guvernul Orban a aprobat in prima ședința OUG privind restructurarea aparatului central. In urma reorganizarii, sunt deființate ministere, fiind comasate activitați…