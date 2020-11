Stiri pe aceeasi tema

- Iubirea plutește in aer, dar de virus am uitat? Nicoleta Nuca și iubitul ei i-au pus gand rau Legii! Dupa ce au „omis” masca de protecție, in plina pandemie de coronavirus, cei doi au gafat-o și in trafic! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Lucian Sanmartean și Gabriel Canu au plecat de acasa cu planuri mari, dar au omis un lucru important: graba strica treaba! Mereu „pe fuga”, cei doi foști fotbaliști nu au mai ținut cont de nimic și și-au pus viețile in pericol atunci cand au incalcat legea. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro…

- In familia Halep nu exista doar un singur campion! In timp ce Simona ii invinge pe toți la tenis, fratele ei, Nicolae, a aratat ca este „lider” la... gesturi urate! Pe langa faptul ca tanarul scuipa pe strada, acesta mai și incalca legea! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Ziarul Unirea Apel MAI: ”Va rugam din suflet sa purtați masca de protecție. Va rugam din suflet sa ajutați pentru a reveni la viața normala de care ne e dor tuturor” Apel MAI: ”Va rugam din suflet sa purtați masca de protecție. Va rugam din suflet sa ajutați pentru a reveni la viața normala de care…

- Donald Trump a fost externat dupa doar trei zile de spitalizare, iar la sosirea de la Casa Alba, liderul american și-a scos masca de protecție pentru a fi pozat de jurnaliști. Dupa acest moment Trump a intrat in cladire tot fara masca, deși, oficial, inca este infectat cu Covid-19, relateaza CNN.Mulți…

- Șeful DSU, Raed Arafat, subliniaza intr-o postare pe Facebook ca daca o persoana refuza sa poarte masca de protecție nu va fi lasata sa intre in secția de votare. Asta nu inseamna ca acea persoana este impiedicata sa voteze, ci ca regulile de igiena și protecție adoptate trebuie respectate. La secțiile…

- Printre actele normative care se vor aproba in ședința de guvern de astazi este și o ordonanța care prevede ca toate persoanele care au implinit 5 ani trebuie sa poarte, in mod obligatoriu, masca de protecție. Intrunirile politice se limiteaza la maxim 20 de persoane, daca sunt in spații inchise. Guvernul…