- Fostul presedinte al Romaniei Emil Constantinescu a vizitat, marti, comuna Mischii, din judetul Dolj, localitatea in care au trait si unde sunt inmormantati strabunicii sai, el declarand, in acest context, ca in aceasta perioada in care traim este foarte important sa ne gasim radacinile si sa nu…

- Cantareața de 29 de ani știe ce vrea de la viața sa pe termen scurt și mediu, pe langa o viața de familie implinita. Artista i-a dezvaluit lui Damian Draghici care sunt fricile sale cele mari Și artiștii din showbiz au temeri la fel ca oricare, nu doar emoții in stare pura. Adda, 29 de ani, i-a povestit…

- Pandemia lasa in continuare urme adanci in turism. Restricțiile și frica de boala i-au impiedicat pe vizitatori sa descopere locuri noi. In primele noua luni ale acestui an, in Cluj, au venit puțin peste 300.

- Astazi, Armata Romana aniverseaza 105 ani de la infiintarea Corpului Vanatorilor de Munte. Acum un secol, contextul geopolitic a dus la infiintarea unei unitati specializate in "misiuni de recunoastere, de siguranta si de legatura", care actiona in special in trecatorile din Carpati. Contextul geopolitic…

- Cuvantul anului 2021 declarat de Oxford English Dictionary este VAX. Utilizarea cuvantului PANDEMIE a crescut cu 57.000%. „Vax”, termenul informal pentru vaccin sau vaccinare, a fost declarat cuvantul anului de Oxford English Dictionary (OED). Utilizarea cuvintelor legate de vaccinare a crescut in 2021,…

- In plina pandemie, moldovenii consuma mai mult ca oricand. Cel putin asta spune expertul economic, Veaceslav Ionita, care prognozeaza pana la finele acestui an o crestere a puterii de consum cu cel puțin o treime sau cu 35 de miliarde de lei, cea mai mare cifra din ultimii 15 ani.

- Cel puțin opt tipuri de gripa aviara, toate care pot ucide oameni, circula in jurul fermelor fabrici de pui din lume - și ar putea fi mai rele decat Covid-19. Intr-o zi din decembrie anul trecut, 101.000 de pui la o ferma gigantica langa orașul Astrahan din sudul Rusiei au inceput sa se prabușeasca…

- Mii de persoane sunt asteptate sambata la noua fabrica Tesla de la periferia Berlinului, unde Elon Musk, directorul executiv al producatorului de vehicule electrice, gazduieste o "zi a portilor deschise", informeaza DPA, arata Agerpres. Sute de oameni ajunsesera la eveniment pana la ora pranzului,…