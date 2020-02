Stiri pe aceeasi tema

- Creatoarea de moda, Dana Budeanu, ține sa le dea niște sfaturi ”barbaților” din Parlament, inaintea moțiunii de cenzura. Dana Budeanu le transmite ca barbații adevarați nu tradeaza, nu fura și nu se prostitueaza.Citește și: OFICIAL - Guvernul adopta OUG pentru anticipate + dublarea numarului…

- USR a anuntat care sunt motivele pentru care va vota impotriva motiunii de cenzura. "PSD si UDMR au depus motiunea de cenzura impotriva Guvernului PNL nu pentru ca le-ar pasa de viata romanilor, cum ipocrit invoca, in mod repetat, in textul motiunii. Am vazut in ultimii ani, de altfel, cat…

- Motiunea de cenzura „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democratiei romanesti” a fost citita luni, in Parlament. PSD si UDMR acuza Executivul, in textul motiunii de cenzura intitulata „Guvernul Orban/PNL- privatizarea democratiei romanesti”, de incalcarea principiilor democratice, prin asumarea raspunderii…

- Presedintele SR scrie pe pagina sa de Facebook: "Ceea ce vedem acum este o criza politica pe care PSD și PNL refuza sa o recunoasca. PSD se joaca de-a moțiunea de cenzura prin Parlament, PNL ia deputați la bucata de pe unde apuca, iar țara așteapta reforme. Reforme care nu vor veni cata vreme…

- Liderul PSD Neamt si-a exprimat increderea ca motiunea de cenzura va fi adoptata. "Am incredere ca motiunea de cenzura a PSD va trece! Guvernul Orban trebuie sa plece! Orice zi in plus cu PNL la conducere inseamna dezastru pentru Romania. (...) In trei luni, liberalii au stopat toate proiectele…

- Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului in care va fi citita motiunea de cenzura este programata la ora 14.00. Motiunea de cenzura intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti" a fost depusa, joi, de PSD, ca reactie la faptul ca Guvernul si-a asumat raspunderea…

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi citita, luni, in Parlament, Executivul fiind acuzat de incalcarea principiilor democratice, prin asumarea raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi. ”Matematic avem 323 de voturi”, a anunțat Marcel Ciolacu, adica ar mai trebui un vot, potrivit…

- "De fapt, nu sunt in stare si in continuare vom asista la jocul asta cu mostenirea grea. Incompetenta incepe sa-si spuna cuvantul, Romania e o tara care se guverneaza destul de greu pentru ca functioneaza greu economia si din trecut vin extrem de multe probleme mai ales in zona energetica si in celelalte.…