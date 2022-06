Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța nunta mare in lumea showbiz-ului romanesc! Fosta ispita de la Insula Iubirii, Daniela Badea, a fost ceruta recent in casatorie. Bineințeles, focoasa bruneta a izbucnit in lacrimi de fericire. Stați sa vedeți cine este barbatul celebru pe TikTok care i-a furat inima și care o face fericita!

- Este scandal de proporții in lumea showbiz-ului romanesc! Dana Badea, fosta ispita de la Insula Iubirii, este acuzata de catre internauți ca și-a facut din nou meseria de ”ispita”, de data aceasta cu un barbat insurat, care are și o fetița in varsta de doi ani. Iata despre cine este vorba și ce acuzații…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, mama Biancai Pop a oferit primele declarații, dupa ce ispita a fost externata de la Spitalul de Psihiatrie. Ce a marturisit femeia, dar și cum se simte bruneta dupa tratament.

- Anul acesta cu siguranța e anul schimbarilor pentru multe vedete de la noi, caci tot mai multe persoane aleg sa-și faca operații, fie de rinoplastie, fie de deviație de sept. E cazul și lui Cristi de la Insula Iubirii, care a decis sa intervina asupra nasului sau.

- Mama Biancai Pop a oferit o reacție dupa ce fiica sa a povestit ca a internat-o la psihiatrie. Ce spune femeia despre situația dificila in care se afla fiica sa, dar și ce informații cutremuratoare au ieșit la iveala despre fosta ispita de la Insula Iubirii.

- Divorț neașteptat in showbiz-ul romanesc! Dupa 10 ani de casnicie, Anca Neacșu divorțeaza de soțul ei. Fosta membra a trupei A.S.I.A a facut primele declarații despre desparțire.S-au iubit timp de 10 ani, insa acum au decis sa puna punct relației. Anca Neacșu a confirmat divorțul de soțul de origine…

- Bucurie mare pentru Nicoleta Dragne de la Insula Iubirii. Vedeta a surprins pe toata lumea dupa ce a publicat imaginea cu burtica de gravida. Se pare ca tanara e insarcinata pentru a doua oara.

- Raluca Dragoi radiaza de fericire in aceste momente! Indragita artista a fost recent ceruta in casatorie de iubitul ei, Andrei, iar acum, cei doi indragostiți iși fac numeroase planuri de viitor. In direct la Antena Stars, cantareața a dezvaluit cand o sa aiba loc marele eveniment. Declarații exclusive!