Stiri pe aceeasi tema

- Dan Tesloianu, medicul cardiolog din Iasi acuzat ca reutiliza stimulatoare cardiace de la pacienți decedați , a fost retinut pentru 24 de ore. Cardiologul Dan Tesloianu, acuzat de procurori ca a reutilizat dispozitive medicale intracardiace reciclate de la persoane decedate, a fost reținut pentru 24…

- Cardiologul Dan Tesloianu, acuzat de procurori ca a reutilizat dispozitive medicale intracardiace reciclate de la persoane decedate , a fost reținut pentru 24 de ore de catre procurorii Parchetului General. Aceștia vor solicita astazi Tribunalului București arestarea preventiva pentru 30 de zile. Procurorii…

- Unul dintre medicii care a refolosit stimulatoare cardiace de la cadavre a fost retinut, vineri noapte, potrivit stirileprotv.ro. El ar fi refolosit 238 de stimulatoare cardiace. In plus, acestuia i se mai aduc acuzatii de mita, dar si de complicitate la construirea ilegala a unei vile intr-o arie naturala…

- ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au mai dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 31 ianuarie 2023, a unui inculpat, om de afaceri, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunii de cumparare…

- Dosarul cauzei privind pe inculpatul fața de care a fost dispusa masura preventiva a reținerii și pe inculpatul Țuțu Gabriel va fi inaintat Tribunalului București cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, a transmis DNA.In cauza se desfașoara acte de urmarire penala și fața de alte persoane.Facem…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a unui inculpat, presedinte al unui partid politic, in sarcina caruia s a retinut comiterea infractiunii de trafic de influenta. Cel in cauza…

- Procurorii din cadrul Parchetului General au termen pana la 1 iunie sa finalizeze ancheta in dosarul in care Laura Codruța Kovesi a fost pusa sub acuzare de Secția speciala in legatura cu aducerea in țara a fostului director al FNI Nicolae Popa.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Cezar Costin Stancu, la data presupusei fapte vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu rang de subsecretar de stat, in sarcina…