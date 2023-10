Stiri pe aceeasi tema

- Prevederea prin care romanii nu mai au voie sa faca plați in numerar decat pana la un anumit plafon zilnic i-a neliniștit pe cetațeni, așa cum se intampla mereu cand statul decide in privința banilor populației. Limita zilnica de 5.000 de lei este prevazuta in pachetul de masuri fiscal-bugetare pentru…

- Legea taxelor a generat dispute in Parlament. USR anunța ca ataca la CCR pachetul de masuri fiscale. „De cand se afla la guvernare Ciolacu a facut praf bugetul și economia Romaniei, iar acum ii impovareaza, din nou, pe romani cu noi creșteri de taxe și impozite. Noile masuri fiscale vor lovi cel mai…

- Guvernul Ciolacu se reuneste miercuri, de la ora 17.00, in sedinta pentru Legea privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, care va fi discutata in prima lectura. Sedinta de Guvern va avea loc de la ora 17.00, urmand sa se discute in prima lectura…

- Proiectul de lege cu noile masuri fiscale, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, a fost facut public astazi. Printre principalele masurile prevazute in document sunt: Microintreprinderile platesc impozit de 1% pe cifra de afaceri daca au venituri pana in 60.000 euro pe an. Daca…

- Un proiect de lege, aflat in dezbatere publica, nu le va mai permite anumitor romani sa lucreze la cerere dupa pensionare. Noua lege a invațamantului superior, care este in vigoare de la inceputul acestei luni, ar urma sa sufere modificari, potrivit unui proiect de lege care se afla in dezbatere la…

- Reorganizarea teritoriala ramane un subiect extrem de dificil pentru guvern. O recunoaste si ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, care spune ca nu sunt sanse sa se intample in acest mandat. Adrian Vestea a declarat la audierile dinaintea intrarii in Guvern ca o reorganizare teritoriala nu se poate…

- Grecia se confrunta cu "cel mai mare incendiu inregistrat vreodata in UE", a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene, care a subliniat totodata ca cele 27 de tari membre au mobilizat in prezent aproape jumatate din mijloacele aeriene europene comune, informeaza AFP, conform Agerpres.Unsprezece…

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile legii privind pensiile de serviciu. Conform surselor din interiorul CCR, judecatorii ar putea declara legea parțial neconstituționala.Conform surselor din cadrul CCR, legea…