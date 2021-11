Fostul senator Dan Sova a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul “CET Govora”. De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Este vorba despre dosarul in care Dan Sova […] The post Dan Șova, condamnat din nou. Pedeapsa, majorata la 4 ani de inchisoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .