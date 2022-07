Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul CFR-ului Cluj, Dan Petrescu, a declarat, dupa eliminarea echipei sale din Liga Campionilor, ca aceasta este cea mai mare dezamagire de cand se afla pe banca formatiei ardelene, iar noul obiectiv este calificarea in grupele Conference League. „E cea mai mare dezamagire a mea la CFR Cluj. Practic…

- Portarul echipei CFR Cluj, Cristian Balgradean, a reacționat dupa eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor in fata formației armene Piunik Erevan. „In prima repriza daca aveam 2, 3-0 nu se supara nimeni. Insa am luat gol la singurul lor sut pe poarta si s-a dus meciul in prelungiri, iar la penalty-uri…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, dupa eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor in fata gruparii armene Piunik Erevan, ca este foarte suparat si trist, precizand ca aceasta este cea mai mare dezamagire a sa de cand conduce formatia ardeleana.…

- Tehnicianul echipei Piunik, Yegisghe Melikian, a declarat ca a fost in probe la Unirea Urziceni, pe vremea cand echipa ialomițeana era antrenata de Dan Petrescu. ”Pe cand eram jucator activ am venit in Romania ca sa dau probe la o echipa antrenata de Dan Petrescu. Se intampla in anul 2009, la Unirea…

- Marius Șumudica a reacționat dupa ce CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armeana Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. „Nu putem face o comparație, noi ne-am calificat in prelungiri la Banja Luka, cu un public apasator. Era diferența mare,…

- Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, susține ca Piunik Erevan e o echipa buna, care ar fi in play-off in Romania, insa realitatea spune ca valoarea lotului armenilor e de locul 13 in actuala Liga 1, cel mai bine cotat fotbalist al lor n-ar prinde Top 150 in campionatul nostru. Pyunik Erevan - CFR Cluj,…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefațat partida pe care „vișinii” o joaca in deplasare la Piunik Erevan, in primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Pyunik - CFR Cluj, in prima manșa a turului 1 din Liga Campionilor, se joaca marți, 5 iulie, de la ora 19:00. Partida…

- CFR Cluj va intalni echipa armeana Pyunik Erevan in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la Nyon. Gruparea ardeleana va juca primul meci in Armenia, pe 5 sau 6 iulie. Mansa secunda va avea loc pe 12 sau 13 iulie, in Gruia. Pyunik a cucerit in sezonul…